Club Sordi Juventus Fan Italia: «I nostri progetti sociali e sportivi»

Nasce il Club Sordi Juventus Fan Italia per l'inclusione dei tifosi disabili. Il progetto sportivo e sociale è stato presentato dal presidente del club Patrizio D’Ottavi e dai soci Flavio Parisi, Pasquale Fainelli, Augusto Liotta, Giovanni Polidoro, Vittorio Pacifici, Mario Milone e Damiano Parisi. «L’obiettivo che perseguiamo, con grande impegno e dedizione, è quello di affiliarci presso lo Juventus Official Fan Club. Crediamo che ciò sia un passo molto importante per il mondo dei sordi, in quanto il nostro è l’unico club di questo tipo in Italia e anche nel mondo ed essere riconosciuto anche dalla squadra che amiamo e per noi è un fondamentale motivo di orgoglio. Infatti, anche noi tifosi sordi vogliamo avere il diritto di vivere appieno il calcio come i tifosi udenti», hanno spiegato i promotori del club nato nel 2019.

I membri del gruppo sono al momento 350 e non sono solo italiani e partecipano a incontri in streaming su Facebook. Il club è attivo per iniziative sociali e ovviamente per acquistare i biglietti per le partite della Juve all'Allianz Stadium.