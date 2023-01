Como-Pomigliano 0-1, blitz esterno delle pantere in chiave salvezza

Operazione riuscita. Si aggiudica lo scontro diretto e stacca una diretta avversaria di tre lunghezze in classifica. Dopo il pass conquistato per i quarti di Coppa Italia nel derby con il Napoli femminile a Cercola, il Pomigliano passa di misura a Como con la rete di Veronica Battelani (41’) allo stadio Ferruccio Trabattoni. E’ iniziato nel migliore dei modi il 2023 calcistico per il club presieduto da Raffaele Pipola.

Lunch match. In Lombardia capitan Gaia Apicella e compagne hanno riscattato il 2-2 maturato al Gobbato domenica 25 settembre 2022. Straordinaria protagonista all’andata la brasiliana Taty, artefice di una doppietta (21’ e 54’). Per le lariane le marcature di Chiara Beccari (14’) e la teutonica Vivien Beil (89’).

Primo tempo. Partenza convincente delle campane con la percussione sulla destra di Amorim Dias. L’attaccante guatemalteca Ana Lucìa Martinez impegna Beatrice Beretta (4’). Rompono l’assedio le padrone di casa, che chiamano in causa il portiere serbo Sara Cetinja, abile a smanacciare. Martina Fusini provvede alla chiusura (23’). Per ben due volte si rende pericolosa Martinez. Beretta salva il risultato di piede sul tentativo ravvicinato del numero 20 granata. Nell’azione successiva finisce fuori misura la conclusione della giocatrice centroamericana.

Il Como resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Beretta: cartellino rosso per l’estremo difensore classe 2003 per aver toccato il pallone fuori area con il braccio sinistro in uscita (38’). Subentra Giulia Ruma, viene sostituita Greta Di Luzio. Già decisiva contro la Sampdoria a Palma Campania su rigore, si incarica della punizione Veronica Battelani: esecuzione impeccabile sotto la traversa. La segnatura della numero 30 regalerà al Pomigliano un successo di capitale importanza.

Prova a rientrare in partita il Como con i tentativi dell’estone Vlada Kubassova (colpo di testa di poco fuori al 43’) e con Matilde Pavan (non inquadra la porta al 45’).

Secondo tempo. Ancora Martinez a creare scompiglio (60’), poi richiamata in panchina. La figlia e nipote d’arte Debora Novellino fa il suo ingresso in campo (73’). Il Como ha due occasioni per firmare il pareggio. Trema la traversa sulla punizione della norvegese Camilla Lindberg (84’), spedisce fuori la connazionale Malin Brenn quattro minuti più tardi. L’ultimo acuto di Alice Corelli precede il corposo recupero (300 secondi). Cala il sipario con le pantere che esultano e si abbracciano.