Como-Pomigliano 2-0, pantere retrocesse in Serie B

«Profonda delusione e rammarico per i punti persi per strada». E’ quanto si respira nell’ambiente del Pomigliano per la retrocessione in Serie B dopo un triennio in A. Capitan Gaia Apicella e compagne salutano il massimo scenario con la sconfitta esterna al Ferruccio Trabattoni, dove il Como vince 2-0 con le reti di Melania Martinovic (53‎'‎) e della svedese Julia Karlenäs (67’). Le pantere sono condannate al triste epilogo per il pareggio del Napoli femminile con il Milan (1-1) allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.

In classifica le azzurre (13) hanno quattro punti in più rispetto alle granata (9), fanalino di coda, e il derby delle retrovie di domenica 28 maggio all’Amerigo Liguori di Torre del Greco tra la compagine di Roberto Carannante e la formazione di Biagio Seno chiuderà definitivamente la poule salvezza.

Verdetto finale. L’ennesimo miracolo sportivo per il Pomigliano presieduto da Raffaele Pipola questa volta non si ripete. Primo tempo inchiodato sullo 0-0. Si decide tutto nella ripresa. L’attaccante romana numero 9 porta in vantaggio le lariane, sfruttando a dovere il cross di Giulia Rizzon.

Poi arriva il raddoppio di testa della centrocampista numero 16 ad archiviare la 27esima giornata.

Il Pomigliano avrebbe anche la chance di riaprire il match all’84’ per l’atterramento dell’argentina Marianela Szymanowski da parte della britannica naturalizzata maltese Emma Lipman, ma la francese Iris Rabot fallisce il rigore, facendosi ipnotizzare dalla slovacca Maria Korenciova, che blocca la conclusione centrale. Non bastano cinque minuti di recupero al club campano per raddrizzare la gara.