Como-Pomigliano, la carica di Sara Cetinja per la salvezza

Trasferta lombarda. Allo stadio Ferruccio capitan Gaia Apicella e compagne disputeranno la nona giornata della poule salvezza. Como-Pomigliano è il lunch match delle ore 12.30 in diretta su TimVision. Lariane a 25 punti in classifica, campane a 18. Per raggiungere l’agognato traguardo le ragazze del duo Sanchez-Alfano si affidano alle parate di Sara Cetinja.

«Questo è il mio secondo anno con le pantere», spiega alla vigilia l’estremo difensore classe 2000. «La scorsa stagione abbiamo centrato una splendida salvezza all’ultima giornata, battendo il Napoli nel derby (1-3)».

Obiettivo che si ripropone anche nel 2023. «Speriamo di chiudere il conto domani con due giornate d’anticipo», auspica fiduciosa la giocatrice serba, profilo di assoluto spessore.

Esperienze internazionali. «Giocavo in Francia, finché il Covid non ha bloccato tutto. Finito il lockdown, il mio procuratore mi ha prospettato la possibilità di venire in Italia, a Pomigliano», racconta la calciatrice di Novi Sad, arrivata in Campania nel luglio del 2021. «Ho visto che era vicino a Napoli ed ho accettato. Adesso mi diverto a giocare a calcio qui ed ho conosciuto tante bellissime persone».

Amore per il calcio. «Mi è sempre piaciuto rincorrere e prendere a calci un pallone. Ho cominciato all’età di 6 anni. Dopo i piedi ho iniziato ad usare pure le mani ed oggi faccio il portiere», racconta divertita l’ex Stella Rossa Belgrado e Nancy. «La mia più grande passione da bambina oggi è anche il mio lavoro», riferisce entusiasta. «A 15 anni ho giocato in tanti ruoli: centrocampista, attaccante, portiere. Bastava che l’allenatore mi facesse correre dietro ad un pallone ed ero la persona più felice del mondo». Rettangolo verde. «Ringrazio il mister perché, facendomi giocare in zone diverse del campo, mi ha fatto diventare quella che sono oggi: un portiere moderno».

Figura chiave. «Il ruolo del portiere è quello con maggiori responsabilità e proprio per questo mi piace così tanto. Sono un numero uno moderno», argomenta la 23enne. «Mi piace molto giocare con i piedi e partecipare all’impostazione e alla manovra partendo da dietro: quindi ho le mie compagne sempre accanto». Leader in campo. «Niente solitudine insomma. Sono sola nelle scelte, perché sono l’estremo difensore, ma questo è il bello del mio ruolo e sono felice di difendere la porta».

Sfida salvezza. «Como-Pomigliano sarà una gara dura e importantissima. È una di quelle partite che vorresti sempre giocare, perché la posta in palio è alta e l’adrenalina sarà a mille», assicura Sara. «Siamo pronte a dare tutto per chiudere definitivamente il discorso salvezza».

Studi. «In Serbia mi sono diplomata come infermiera. Non pensavo al calcio come un mio possibile lavoro. Oggi, invece, c’è questa possibilità. Se in futuro non farò calcio, ho già una professione alternativa», dice Cetinja.

Serie A. «Salvezza molto più di una possibilità. Le mie compagne ed io abbiamo l’obbligo morale di raggiungere la salvezza dopo aver disputato finora un campionato al di sopra delle aspettative. Ci salveremo sicuramente», avverte.

Waterpolo. «Non sono una patita della pallanuoto, ma ho un grande spirito nazionalista. La seguo, quindi, quando gioca la Nazionale serba», conclude Cetinja (nella foto di Ferdinando Sodano).