Como-Pomigliano, scontro salvezza in diretta su TimVision

Scontro salvezza. Como-Pomigliano sarà trasmessa in diretta su TimVision. Si giocherà domani (ore 12.30) allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno la 13esima giornata di serie A.

«Sarà una gara importantissima», spiega alla vigilia Veronica Battelani. «Abbiamo avuto un po’ di tempo per staccare la spina, ora dobbiamo riprendere il nostro cammino iniziato prima delle vacanze natalizie», avverte la match winner contro la Sampdoria ed ex di turno. «Abbiamo fatto delle belle settimane, ora sta a noi mettere in campo il lavoro svolto», osserva la giocatrice classe 2002.

Trasferta insidiosa in Lombardia. «Mi aspetto unione e divertimento. Sono le nostre parole chiave di questa settimane e senza dubbio le metteremo in pratica», confida la calciatrice che indossa la maglia granata numero 30. «Sarà sicuramente una trasferta difficile, ma per noi è troppo importante questa partita», ribadisce il concetto con forza.

Umore alto. Dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, maturata ai danni del Napoli femminile, le pantere si presentano nel migliore dei modi al delicato appuntamento. «Sicuramente siamo contente, anche se potevamo fare qualcosa di più. L’importante era passare il turno e abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Ora faremo quel che possiamo senza avere rimpianti», assicura Battelani.

Il nuovo anno è appena iniziato. «Si prospetta un 2023 pieno di sorprese. Sono convinta che faremo ancora meglio del 2022. Ci conosciamo bene e siamo un bel gruppo. Non ci mancano i presupposti per fare bene», conclude Battelani.