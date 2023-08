Conference League, il sorteggio dei playoff: ecco l'avversaria della Fiorentina

È iniziato ufficialmente oggi il viaggio della Fiorentina in Conference League. Ripescati al posto della Juventus, esclusa dalla Uefa per non aver rispettato i paletti del Fair Play finanziario, i viola cercheranno di ripetere lo straordinario percorso dello scorso anno, provando magari a riscattare la finale di Praga, persa all'ultimo secondo contro il West Ham.

Calciomercato ultime notizie oggi: Lazio, Maximiano ai saluti, ora Audero. Roma, il Rennes su Matic. Sommer firma con l'Inter. Napoli, ufficiale l'acquisto di Natan

Una delusione che ancora brucia a Italiano e tutto il popolo fiorentino, che oggi ha conosciuto l'avversaria ai playoff di qualificazione alla fase a gironi.

L'urna di Nyon ha infatti decretato che la Fiorentina affronterà la vincente della sfida tra Debrecen e Rapid Vienna. L'andata è prevista in trasferta il 24 agosto, il ritorno invece si giocherà al Franchi il 31.