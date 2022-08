Conference League, la Fiorentina soffre a Twente ma passa il turno

Soffre tanto ma passa. La Fiorentina - prossima avversaria del Napoli in campionato - accede alla fase a gironi della Conference League (oggi il sorteggio subito dopo quello dell'Europa League che vedrà coinvolte Roma e Lazio) pareggiando (0-0) sul campo del Twente. Aveva ragione Vincenzo Italiano quando alla vigilia diceva che la Viola aveva l'1% di possibilità in più in virtù della vittoria 2-1 dell'andata. Così è stato. Il muro viola ha retto per i 90 minuti e alla fine è servito un miracolo all'ultimo secondo di Terracciano per smanacciare in angolo un colpo di testa destinato all'angolino quando la Fiorentina era rimasta anche in 10 uomini per l'espulsione di Igor.

Ma non è stata una gara tranquilla per la Fiorentina che già nella notte prima del match era stata disturbata dagli schiamazzi dei tifosi del Twente all'esterno dell'hotel dove alloggiava la squadra. E non è tutto. La gara di ieri è stata interrotta a metà della ripresa per il lancio di oggetti in campo nella direzione dei giocatori viola intenti nella fase di riscaldamento. I componenti delle due panchine sono entrati a contatto e si è sfiorata la rissa.