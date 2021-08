Riparte anche la stagione del Milan. Da Marassi contro la Sampdoria. L'obiettivo di Stefano Pioli è confermare quanto di buono fatto nello scorso campionato.

Le parole di mister Pioli

Sampdoria - «Credo che dovremo essere bravi soprattutto quando avremo la palla, nel fare le scelte giuste. La Sampdoria è una squadra che può essere pericolosa in fase di transizione e dovremo stare attenti».

4-4-2 - «L'estate c'è servita per provare qualche altra situazione tattica anche se già l'anno scorso avevamo provato il modulo con due attaccanti. Dovremo mostrare di aver assimilato i principi di gioco imparati in questi mesi. Cercheremo di valutare le condizioni dei giocatori e l'avversario scegliendo partita dopo partita e per cercare di avere più vantaggi nel corso della partita».

Rafael Leao e Tonali - «Sia io sia il club abbiamo fiducia in Tonali e Leao. Li abbiamo ritrovati migliorati e li ho trovati più forti».

Tifosi - «I tifosi ci danno grande sostegno. Dobbiamo stare uniti e dovremo gioire insieme nei momenti belli e soffrire insieme in quelli più difficili».

Milan - «Credo di aver trovato giocatori cresciuti nella consapevolezza. Ci manca ancora qualcosa come Ibrahimovic e Kessie, fuori per infortunio. Florenzi è arrivato ieri e Bennacer è ancora un po' in ritardo nella condizione. Siamo un gruppo forte e se abbiniamo umiltà e determinazione potremo fare una grande stagione. Dovremo provare a vincere ogni singola partita e cercare di fare un buon campionato consapevoli che ci soni squadre forti. Avremo poi la Champions dove vogliamo essere protagonisti».

Giroud - «Olivier è un grande professionista. Ed è una persona di livello e spessore, un giocatore che sa far giocare bene le squadre e sa come giocare al meglio. Si è inserito bene e porterà tanta esperienza. Abbiamo fatto amichevoli di livello e siamo riusciti a costruire bene le nostre trame di gioco. Olivier sa giocare bene sia in coppia, sia con un trequartista alle spalle».