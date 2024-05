Antonio Conte diventa una statuetta del presepe a San Gregorio Armeno

In attesa dell'annuncio della firma ufficiale, Antonio Conte, probabile nuovo allenatore del Napoli, fa il suo esordio a San Gregorio Armeno - la strada dei pastori nota in tutto il mondo - dove l'artigiano del presepe Genny Di Virgilio ha già realizzato la sua statuina di terracotta.

Il “pastore” di mister Conte, accompagnato dalla statuina del presidente De Laurentiis, ha il braccio in alto in segno di saluto e porta attaccato al bavero della giacca un corno portafortuna. «Necessario - spiega all'Ansa Di Virgilio - per lasciarsi alle spalle la brutta annata».

«Antonio Conte ha già firmato sul presepe Di Virgilio» scrive l'artigiano sui suoi social.