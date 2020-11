Antonio Conte al centro della critica. Non arrivano risultati, specialmente in Champions. «C'è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato. Se la squadra mi rema contro? Questa è una domanda stupida…», le parole del tecnico dell'Inter, intercettato da Striscia La Notizia che gli ha consegnato il Tapiro d'oro.

