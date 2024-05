Convocati Italia Euro 2024: Spalletti chiama quattro calciatori del Napoli

Ci sono quattro calciatori del Napoli nella prima lista di pre convocati per l'Italia di Luciano Spalletti. Uno per reparto tra gli azzurri.

C'è il nome di Alex Meret tra i pali, c'è quello del capitano Giovanni Di Lorenzo in difesa. Confermata la presenza di Raspadori in attacco, la grande novità è quella di Michael Folorunsho, confermato dopo le scorse convocazioni e dopo una grande stagione in prestito dal Napoli al Verona.

Esclusi dalla convocazione, invece, ci sono sia Matteo Politano che Gianluca Gaetano: entrambi avevano sperato di poter essere almeno nella prima lista dell'estate.

La lista completa:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).