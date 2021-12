Dalla Francia arriva una clamorosa indiscrezione: secondo quanto raccontato da RMC Sport, la Coppa d'Africa - in programma tra gennaio e febbraio 2022 in Camerun - potrebbe essere cancellata. A preoccupare la Caf, federazione africana, sarebbero i problemi di organizzazione legati in gran parte alla diffusione della nuova variante del Covid-19, Omicron.

Come se non bastasse, ad assestare un duro colpo alla competizione ci hanno pensato anche diversi club di Premier League, che vorrebbero evitare di far partire i propri giocatori. Questi ultimi, al ritorno dal torneo, dovrebbero poi svolgere un periodo di quarantena che li sottrarrebbe alle proprie società ancora più a lungo.

Negli uffici della CAF sono in corso ragionamenti: l'edizione del 2022 potrebbe slittare, come capitato già alle coppe tra nazionali del 2020, per potersi svolgere con maggiore tranquillità. I prossimi giorni saranno decisivi. L'annullamento non potrebbe che risultare positivo per il Napoli e i propri tifosi, che in caso contrario rinuncerebbero a pedine importanti come Koulibaly, Osimhen e Anguissa in una fase cruciale della stagione.