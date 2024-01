Coppa d'Africa, Osimhen abbraccia Drogba e vince con la Nigeria

Vittoria di misura contro la Costa d'Avorio e rigore procurato per Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che torna a sorridere con la Nigeria in Coppa d'Africa. Prima del match di Abidjan, l'aazzurro ha incorciato negli spogliatoi l'idolo Didier Drogba: i due si sono scambiati un lungo abbraccio prima di entrare in campo per il riscaldamento. L'1-0 dei nigeriani vale il momentaneo primo posto in classifica in attesa di giocare l'ultimo match del girone contro la Guinea Bissau.