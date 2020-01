Walter Mazzarri lo ha detto alla vigilia: per lui questa partita valeva quanto una finale di Champions. Agli ottavi di finale di Coppa Italia va in scena la sfida contro il Genoa di Davide Nicola. Passano in vantaggio i rossoblu al 14' con Andrea Favilli, pareggio granata al 23' con De Silvestri: nulla di fatto nel secondo tempo, si continua. Alla fine del primo supplementare Torino in dieci per l'espulsione di Meité, per il «verdetto» però bisogna aspettare i calci di rigore.



Segnano per il Torino Belotti, Millico, Rincon, Aina; per il Genoa Destro, Favilli, Cassata. Sirigu para su Radovanovic; Berenguer piazza il gol della vittoria.



Le prossime partite in programma:



Napoli–Perugia, martedì 14 gennaio ore 15:00

Lazio–Cremonese, martedì 14 gennaio ore 18:00

Inter–Cagliari, martedì 14 gennaio ore 20:45



Fiorentina–Atalanta, mercoledì 15 gennaio ore 15:00

Milan–Spal, mercoledì 15 gennaio ore 18:00

Juventus–Udinese, mercoledì 15 gennaio ore 20:45



Parma–Roma, giovedì 16 gennaio ore 21:15