La Cremonese vola agli ottavi di finale di coppa Italia dove affronterà la Lazio all'Olimpico. Ai grigiorossi è bastato un gol di Claiton al 35' del primo tempo per battere l'Empoli in una sfida tra due formazioni di serie B in difficoltà in campionato. Allo Zini non è stata una partita memorabile, giocata su ritmi davvero molto bassi. La Cremonese ha comunque meritato il successo grazie a un primo tempo pimpante, dove oltre al gol, Ceravolo ha avuto un paio di buone opportunità. La rete decisiva è arrivata grazie a una deviazione al centro dell'area del rientrante Claiton su tiro dal limite di Castagnetti. L'Empoli di Muzzi ha alzato la pressione nella ripresa, ma senza mai essere veramente pericoloso. E anzi è stata la Cremonese a sfiorare il gol del 2-0 con un bel tiro piazzato di Palombi che si è stampato sulla base del palo. Ultimo aggiornamento: 17:40