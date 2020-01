Milan-Spal 0-0 La diretta Le formazioni ufficiali: Piatek e Rebic in attacco

Ultimo aggiornamento: 17:57

Milan e SPAL si giocano quest'oggi l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, nel corso di una stagione che fino a questo momento ha regalato amare soddisfazioni ai tifosi di entrambe le compagini. I rossoneri fanno il loro esordio questa sera e partono per incrementare il proprio bottino di sole 5 coppe Italia vinte nella propria storia, mentre la SPAL finora ha superato dapprima la Feralpisalò per 3-1 e poi il Lecce col roboante punteggio di 5-1.(4-4-2): A. Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Piątek, Rebić. All. Stefano Pioli.(4-4-2): Berisha; Strefezza, Tomovic, Vicari, Igor; Tunjov, Murgia, Dabo, Jankovic; Paloschi, Floccari. All. Leonardo Semplici .