Coppa Italia, Napoli Futsal-Pistoia 7-0: gli azzurri ai quarti

Settebello Napoli. Straripante e scatenato. Fragoroso e devastante. E l’istantanea che ritrae capitan Fernando Perugino, Rodolfo Fortino, Attilio Arillo e Javier Adolfo Salas sintetizza una prestazione che non lascia dubbi sul valore degli azzurri. I ragazzi di David Marìn colgono la prima vittoria del 2023 tra le mura amiche di Cercola. Dove strapazzano letteralmente la Nuova Comauto Pistoia con un roboante e perentorio 7-0.

Prova di forza, dominio assoluto. I padroni di casa tornano a ruggire, proprio come aveva chiesto espressamente alla vigilia il patron Serafino Perugino, e riscattano il 4-4 maturato in campionato con i toscani. Accedono così ai quarti di Coppa Italia, grazie alle reti di Robocop Fortino (10’55”), del leader partenopeo (13’46”) e dell’autogol propiziato dallo scugnizzo De Luca (17’12”).

Nella ripresa apre le marcature Perugino, autore di una doppietta (21’13”), completano il capolavoro il paraguaiano Salas (32’31”) e i due brasiliani Rafinha (33’21”) e Mateus (39’43”). Da segnalare l’infortunio di Murilo Rodrigues Miani, che ha richiesto l’intervento in campo dello staff medico per prestare i dovuti soccorsi. Il numero 27 ospite è uscito in barella. L'armata azzurra prosegue la sua marcia trionfale.