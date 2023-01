Coppa Italia, Napoli Futsal-Pistoia a Cercola

Dal campionato agli ottavi. Il Napoli Futsal si tuffa nell’impegno di Coppa Italia. Capitan Fernando Perugino e compagni ricevono a Cercola il Pistoia. Gli azzurri vogliono tornare a ruggire e desiderano ritrovare il successo tra le mura amiche. Dopo il 4-4 con i toscani al PalaCarrara in regular season, i ragazzi di David Marìn intendono riprendersi la rivincita ed andare avanti nella rassegna nazionale. Gara secca domani in diretta su Futsal Tv (ore 19): chi trionferà sul parquet, affronterà il 14 febbraio la vincente tra Sandro Abate Avellino e Città di Melilli.

«Veniamo da un periodo in cui risultati e prestazioni non stanno andando come vorremmo», spiega il leader partenopeo . «Ne siamo consapevoli e lavoriamo per venirne fuori quanto prima», auspica convinto il difensore classe 1996. «Siamo fiduciosi di poter tornare alla vittoria, perché i campanelli d’allarme sono chiari e sappiamo di dover dare di più», ribadisce Perugino.

Napoli capolista. «Il campionato è lungo, tra novembre e dicembre abbiamo fatto fronte a tante assenze e questo, forse, ci ha un po’ scaricato», avverte il numero 6. «Di recente abbiamo commesso troppi errori, affrontando squadre che hanno giocato a viso aperto», ricorda il capitano. Non ultimo il pari interno con il Ciampino Aniene (4-4).

Coraggio azzurro. «Siamo il Napoli, scendiamo in campo sempre per vincere e non ci nascondiamo», argomenta Fernando in conferenza stampa, che indica la rotta da seguire. «Ricominciamo il nostro percorso. Conosciamo i nostri obiettivi chiaramente. Campionato e Coppa sono obiettivi importanti».

Tifosi valore aggiunto. «Ci stanno dando un grande apporto. Siamo delusi ed arrabbiati, poiché non siamo riusciti a soddisfare le loro e le nostre aspettative ultimamente, ma siamo pronti a farli esultare nuovamente», conclude Perugino.