Coppa Italia, Salernitana-Reggina debutto stagionale il 16 agosto

Tutto secondo programma. Complice, infatti, l'esclusione del Chievo Verona dal prossimo campionato di Serie B, cambia di conseguenza il tabellone della Coppa Italia 2021-22 e quindi anche l'avversario della Salernitana. I granata non affronteranno più il Frosinone il 15 agosto, bensì la Reggina il 16 agosto allo stadio Arechi. Ad oggi. Già. Perché il club campano potrebbero chiedere ai calabresi l'inversione di campo tenendo conto dell'indisponibilità dello stadio Arechi causa i lavori di adeguamento attualmente in atto in vista dell'esordio nel campionato di Serie A.

In caso di successo contro gli amaranto dell'ex Micai, la squadra di Castori affronterebbe il Genoa o la vincente tra Perugia e Sudtirol ai sedicesimi di finale, agli ottavi invece (che si disputeranno tra il 12 e il 19 gennaio 2022) sfiderebbe il Milan.