Juve, Sarri prepara la semifinale senza Higuain, Ramsey e Chiellini

Allenamento pomeridiano sotto la pioggia, dopo la domenica di riposo, per Juventus di Sarri. Ancora priva di tre elementi importanti. Higuain infatti prosegue il percorso fisioterapico prestabilito dopo l’infortunio muscolare, lavoro personalizzato per Ramsey alle prese con un leggero acciacco mentre Chiellini sta svolgendo un lavoro di riatletizzazione, mirato a ritrovare la migliore condizione.



Nessuno dei tre - salvo imprevisti- sarà titolare contro il Milan, limitando le possibilità di scelta di Sarri che punterà sul 4-3-3 con Douglas Costa, Dybala e Ronaldo in attacco. A centrocampo Khedira (o Pjanic), Bentancur e Matuidi, con Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro in difesa davanti a Buffon.

Ultimo aggiornamento: 21:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA