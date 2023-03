Coppa Italia, sorteggi della Final Four al Comune di Napoli

Final Four per la prima volta in Campania. L’atto finale della Coppa Italia si gioca al PalaVesuvio. E sarà un altro evento a sostegno della candidatura di Napoli a capitale europea dello sport 2026. Dopo il Circuito europeo cadetti di fioretto, voluto fortemente da Sandro Cuomo, e gli European Cup di judo, organizzati dai fratelli Raffaele e Massimo Parlati, sbarca il grande futsal a Ponticelli. Si preannuncia un big event con tre squadre campane su quattro ad affrontarsi sul parquet. Rassegna da non perdere con il Napoli capolista della serie A, capitanato da Fernando Perugino, la Feldi Eboli, finalista scudetto lo scorso anno, il Real San Giuseppe e l’Italservice Pesaro campione in carica a contendersi l’ambito trofeo.

Due mani sorreggono la Coppa Italia. All’interno della quale si staglia piazza del Plebiscito e la basilica di San Francesco di Paola. E’ questa l’iconica immagine usata nella locandina di lancio della manifestazione, che si svolgerà sabato 25 e domenica 26 marzo. Le gare saranno trasmesse su Sky Sport. La prima semifinale alle ore 18, l’altra alle ore 21. La finale, invece, alle ore 18.15.

Ingresso gratuito. Per riservare un posto basterà andare su www.futsalevents.it e prenotarsi.

Previsti altri eventi. Sarà inoltre organizzato un clinic dedicato agli allenatori, a cui parteciperanno il commissario tecnico della Nazionale italiana Massimiliano Bellarte e quello della Spagna Fede Vidal. Per partecipare basterà inviare una mail a calcio5@figc.it.

Venerdì 17 marzo (ore 12) la conferenza stampa di presentazione in Sala Giunta con il sorteggio in diretta streaming su Futsal Tv.