Un'investitura doc. O meglio, un riconoscimento che dal calcio non è mai arrivato. «Per me tu, Totti, Maldini e Raul dovevate vincerlo». Lo ha detto ieri Ronaldo, il Fenomeno, nel corso di una diretta Instagram con Alessandro Del Piero. «Me l'ha fatto pensare Cannavaro la settimana scorsa durante un'altra diretta - aggiunge l'ex attaccante brasiliano - Ti prendeva in giro, ma con grande rispetto. Anche Roberto Carlos che è arrivato secondo dietro di me per due volte lo meritava, lui è stato un altro grande giocatore».



Del Piero gli ricorda poi il suo fantastico gol al Compostela. «Mi ha ispirato, mi ha aperto un nuovo mondo. Quando hai firmato con l'Inter ho detto: “Ma questi sono pazzi a lasciarlo andare” e ovviamente rosicavo perché eri andato proprio all'Inter. Questa cosa mi ha motivato». E sulla rivalità tra Inter e Juve dell'epoca e sul famoso fallo che subì da Iuliano che l'arbitro Ceccarini non fischiò da rigore, Ronaldo dice: «Noi in quel periodo giocavamo partite bellissime e la Juve non aveva bisogno di certe cose per vincere». La pensa così anche Del Piero. «Ricordo - conclude R9 - che in quel periodo c'era un clima tesissimo, come una Guerra Fredda». Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA