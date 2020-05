Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incuboè definitivamente alle spalle per, che dopo aver sostenuto le visite mediche (un paio di ore) nella giornata di ieri, oggi poco prima delle 11 si è presentato alla, per il primo allenamento a più di due mesi dall’ultima presenza con la maglia bianconera allo, contro l’- ufficializzata il 21 marzo - ha stravolto la sua vita fino al doppio tampone negativo di due giorni fa, accompagnato da uno sfogo social per annunciare la sua guarigione definitiva.La sua rincorsa è già iniziata, e in mattinata ha sostenuto una seduta di allenamento individuale, come prevedono i protocolli della. In attesa di riabbracciare gli stranieri rientrati e in isolamento per due settimane, la Juve aspetta, ancora assenti. Se il Pipita potrebbe rientrare addirittura nella prossima settimana, per stare accanto alla mammain condizioni di salute precarie, i dubbi su Rabiot aumentano: non è esclusa la possibilità di una separazione dopo il suo arrivo a parametro zero nella scorsa estate.