Ultimo aggiornamento: 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempi didovuta alla crisi sanitaria del, i grandidi tutto il panorama mondiale cercano diabbassando i milionaridelle loro prime squadre. Un taglio necessario, che in Italia è già avvenuto in larga parte senza intoppi, e che consentono di salvaguardare i colossali investimenti delle società e di tutelare anche i dipendenti meno pagati (si pensi, ad esempio, a tutto lo staff composto da preparatori, magazzinieri e altri lavoratori più nell'ombra).Questo processo, tuttavia, in molti casi non è stato completato. Emblematico in tal senso è il caso dell' come ha rivelato il Telegraph : ai giocatori della prima squadra è stato proposto unper i prossimi 12 mesi, con la promessa di nuovi incentivi e bonus in caso di firma di un nuovo contratto a emergenza finita. La, sottoposta a votazione, è stata peròdallo spogliatoio.Un'altra clausola inserita nella proposta del club riguardava la restituzione della somma tagliata, che era garantita in maniera totale in caso di cessione dei calciatori ad altri club. Il problema, in questo caso, è il timore dei calciatori, consapevoli che persino nella ricchissimala crisi economica scatenata dalsi ripercuoterà inevitabilmente suldella prossima estate.