L'Atalanta ha disposto la quarantena a scopo precauzionale per i propri tesserati e la ripresa dell'attività per il prossimo martedì 24 marzo. «A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta comunica che sono stati confermati la forma dell'isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia», la nota sul sito ufficiale. Ultimo aggiornamento: 18:59