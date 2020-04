Il Bayern Monaco ha comunicato ufficialmente di avere inflitto una multa al proprio difensore Jerome Boateng, per avere violato le restrizioni imposte dalla società durante il periodo di pandemia, allontanandosi senza permesso. L'intero importo verrà donato agli ospedali di Monaco di Baviera. Il difensore ieri è stato vittima di uno spaventoso incidente, per sua fortuna senza conseguenze, dopo avere perso il controllo della propria autovettura, un'Audi. Boateng, secondo i media tedeschi, ha subito un danno di 25 mila euro. Il giocatore dei bavaresi si era allontanato per fare visita al figlio ed è stato vittima dell'incidente stradale mentre stava rientrando a casa: per lui solo un grande spavento. E la multa del club. Ultimo aggiornamento: 11:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA