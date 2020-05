Bologna, rientra il caso Covid-19: negativo il secondo tampone

Ultimo aggiornamento: 12:26

Una buona notizia in casa: il secondo tampone cui è stato sottoposto uno degli uomini dello staff del tecnicoha dato oggi esito negativo. Il tutto a meno di 24 ore dal sospetto caso di positività che era emerso dagli ultimi esami effettuati . Si allenta dunque la tensione anche se le prossime ore risulteranno decisive visto che servirà comunque un altro tampone - come fa sapere il club in una nota - per capire o meno se la positività è da escludere in via definitiva. In ogni caso in via precauzionale il Bologna si allenerà aoggi pomeriggio alle 16 in maniera individuale e distanziata evitando l'uso di docce spogliatoi. Rimarrà a casa ovviamente il membro dello staff rossoblu individuato ieri come caso di "sospetta positività" al Covid 19 . Se l'ulteriore e definitivo esame di approfondimento risulterà negativo si tornerà agli allenamenti collettivi scongiurando così l'ipotesi del ritiro forzato. Sabato 30 è programmato il nuovo giro di tamponi per il resto del gruppo rossoblu. Al momento il Bologna dovrebbe tornare in campo il 20 giugno contro laLEGGI ANCHE--> Premier League, quattro nuovi casi di positivi al Covid 19