Fine dell'ennesima telenovela su Mario Balotelli, dato per scomparso dagli allenamenti del Brescia. Oggi l'attaccante è stato visto in campo a Torbole Casaglia insieme al collega Romulo, per una seduta di quaranta minuti. Proprio ieri Balotelli, in una storia Instagram, aveva tentato di rintuzzare le polemiche sulla sua assenza dagli allenamenti del club sbottando con un «basta putt...te». Ultimo aggiornamento: 14:16