Doveva arrivare oggi una decisione del governo tedesco sulla ripresa della Bundesliga, ma potrebbe slittare al 6 maggio. Helge Braun, responsabile dello staff della Merkel, ha spiegato che l’argomento della ripresa del campionato verrà affrontato in quella data. L’incontro comunque tra la Merkel e i 16 ministri dello sport degli stati federali tedeschi sarebbe in corso, ma una decisione definitiva non dovrebbe arrivare oggi. In ogni caso si attende.



I MINISTRI DEI LANDER SPINGONO PER PARTIRE

Nei giorni scorsi comunque, i vari esponenti degli stati federali, avevano dato parere positivo per un ritorno in campo il prossimo 9 maggio. Soprattutto perché in Germania le misure del lockdown si sono allentate nelle scorse settimane. Inoltre i club tedeschi già dai primi giorni di aprile hanno ripreso gli allenamenti nei centri sportivi, con piccoli gruppi e mantenendo il distanziamento sociale. E di casi positivi, o di calciatori con possibili sintomi riconducibili al Covid19, non ce ne sono stati.



L’AMBURGO HA EFFETTUATO I TAMPONI

Ed è proprio notizia di questa mattina che l’Amburgo ha cominciato a fare i test sui propri tesserati. Un segnale importante che porta decisamente alla ripresa del campionato. Un possibile, anzi probabile ritorno in campo in Germania, potrebbe essere da traino per gli altri campionati europei, che ancora non hanno preso una decisione nel merito vivendo praticamente alla giornata e cercando di capire l’indice di contagio. In Germania serviranno 20mila test per far ripartire la stagione, ma non dovrebbero esserci problemi per trovarli. I club hanno già provveduto con i privati per acquistarli anticipando tutte le altre federazioni europee. In fin dei conti dovrebbe mancare solamente l’ufficialità: ma i tempi non sarebbero così stretti come si pensava fino a poche ora fa.

