Se Haaland chiama, risponde Lewandowski. Vince 2-0 il Bayern Monaco sul campo dell'Union Berlino ricacciando indietro il Borussia Dortmund. Tornano quindi 4 i punti di vantaggio dei bavaresi sulla prima diretta inseguitrice. Un'affermazione netta della squadra di Flick - fresco di rinnovo fino al 2023 e alla 19esima vittoria in 22 panchine - che ha ripreso allo stesso modo di come aveva lasciato: vincendo.



LEWANDOWSKI FA 40

Il polacco non ha smarrito in questo lockdown la sua vena realizzata. Gol numero 26 in Bundesliga e 40esimo in stagione in 34 presenze. Numeri impressionanti anche per lui. È suo il rigore che sblocca la partita dopo un fallo di Subotic su Goretzka. Siamo alla fine del primo tempo e dopo il gol annullato a Muller arriva il meritato vantaggio per i Campioni di Germania, sempre con il pallino del gioco in mano anche grazie alla sapiente regia di Thiago in mezzo al campo. Una spina nel fianco comunque nella difesa berlinese è rappresentata dall'onnipresente Davies: il giovane esterno è sempre nel vivo del gioco e arriva con estrema facilità sul fondo.



LA CHIUDE PAVARD

L'incornata del francese all'80' chiude i conti. Terzo gol in stagione per il difensore che punisce l'Union Berlino anche al ritorno dopo essere entrato nel tabellino dei marcatori pure nella gara d'andata. Nel mezzo occasioni sciupate da Gnabry prima e Coman poi. Nel finale si vede in campo anche Perisic, al centro delle voci di mercato sull'asse Monaco di Baviera-Milano.



Per come si era messa il pareggio sta benissimo agli ospiti. La prima partita di oggi della Bundesliga, quella tra Colonia e Mainz, finisce 2-2, con gli uomini di Beierlorzer in grado di rimontare il doppio svantaggio e di andare vicinissimi alla vittoria nel finale. Ma sarebbe stata una punizione eccessiva per la squadra di Gisdol, che nel primo tempo ha fatto vedere buone cose. Ok, il ritmo non è stato entusiasmante, ma questo si sapeva dopo la lunga pausa. Ma per essere una partita salvezza non ci si può lamentare.



LA RIVINCITA DI BEIRLORZER

È stata sicuramente la partita del tecnico del Mainz. Esonerato proprio dal Colonia il 15 novembre scorso, tre giorni dopo ha firmato per la sua nuova squadra, che adesso è fuori dalla zona retrocessione. Certo, sul 2-0 per il Colonia, chissà che pensieri gli saranno passati in testa. Ma il tecnico tedesco è riuscito ad indovinare la mossa giusta, inserendo Awoniyi, che un minuto dopo il suo ingresso in campo ha accorciato le distanze. I padroni di casa erano passati in vantaggio all’alba della sfida grazie al rigore di Uth, e avevano trovato il raddoppio con la zuccata sotto porta di Kainz, puntuale con l’attacco sul secondo palo dopo l’assist al bacio di Drexler. Ma il gol del nigeriano ha ridato speranza al Mainz, che si è ricompattato, ed ha sfruttato al meglio una colossale dormita difensiva della difesa del Colonia. Una gestione sbagliata delle uscite che ha permesso a Malong di partire palla al piede dalla linea mediana del campo e di arrivare davanti ad Horn prima di batterlo con un preciso interno destro. Il centrocampista non ha dovuto nemmeno scartare un avversario nella sua lunga corsa verso l’area di rigore. Ha trovato il buco centrale e lì si è infilato senza problemi.



