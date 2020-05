La Bundesliga dovrebbe ricevere il via libera per la ripresa del campionato a partire dal 15 maggio. Se la notizia riportata oggi dalla Bild fosse confermata il campionato tedesco sarebbe il primo dei 5 tornei continentali più importanti a ripartire dopo lo stop per l'emergenza coronavirus. Domani potrebbe arrivare l'ufficialità della notizia dopo una teleconferenza che la cancelliera Angela Merkel avrà con le autorità dei Lander.

È già da qualche giorno che i giocatori tedeschi hanno ripreso ad allenarsi, seppur divisi in piccoli gruppi. Nei giorni scorsi 1.724 giocatori delle squadre di prima e seconda divisione sono stati sottoposti a test con 10 casi di positività accertate. La Federcalcio tedesca, Dfl, ha presentato al governo un protocollo rigido che prevede test regolari sui giocatori ma nessuna quarantena per intere squadre in caso di positività al virus. Ultimo aggiornamento: 13:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA