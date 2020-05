Riprenderà il 23 maggio la stagione calcistica in Ungheria dopo lo stop dovuto al coronavirus avvenuto a metà marzo. A quanto riporta la Federcalcio magiara, Mlsz, si comincerà con le semifinali di coppa nazionale mentre il campionato dovrebbe svolgersi a partire dal 30 maggio quando sarà disputata la 26esima giornata.

L'Ungheria è uno dei pochi paesi europei ad aver già confermato una data per la ripresa della stagione assieme alla Polonia che riparte il 29 maggio. Se la Otp Bank Liga Nb avrà un nuovo avvio, non sarà lo stesso per le categorie inferiori, futsal e junior league.

La Mlsz ha dichiarato che «tutte le partite saranno soggette a condizioni rigorose per salvaguardare la salute di tutti gli interessati» e saranno giocate a porte chiuse. Al momento il bilancio della pandemia in Ungheria è di 3.051 casi confermati e 351 decessi. Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA