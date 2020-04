Riparte il campionato in Turkmenistan: 400 spettatori per il primo match

Ultimo aggiornamento: 15:01

La macchina del calcio si rimette in moto nelle zone meno pubblicizzae. E così ieri circa 400 spettatori si sono presentati per guardare la partita train uno stadio da 20.000 spettatori, nella capitale,per la ripresa del campionato in. È stata la prima partita giocata in campionato dal 20 marzo. Il paese dell'Asia centrale ha deciso di revocare la sospensione del campionato nazionale la scorsa settimana. Come al solito, la partecipazione è stata gratuita.Il campionato a otto squadre è stato sospeso il 24 marzo a causa della pandemia di. Il Turkmenistan è uno dei pochi paesi al mondo che non ha riportato alcun caso di nuovo coronavirus. Tre stati ex-sovietici hanno combattuto la tendenza globale a sospendere le leghe professionistiche -e ora. Il Tagikistan ha iniziato la sua stagione con partite a porte chiuse.LEGGI ANCHE --> Bielorussia, la trovata della Dynamo Brest per riempire le tribune