Tommasi, il presidente dei calciatori, è durissimo sull'ipotesi di un ritorno al lavoro da parte dei calciatori. "Sulla ripresa immediata degli allenamenti arriva un secco no: «Chi pensa di avvantaggiarsi facendo allenare i suoi tesserati, non so cosa abbia in mente - prosegue Tommasi -. Lo dico senza voler fare polemiche perché questo non è il momento delle polemiche. Allenarsi ora, due mesi prima della ripresa del campionato, però non ha senso. Ed è pure pericoloso. In Spagna ci sono decine di giocatori positivi, mentre in Italia magari non tutti hanno fatto il test e ci sono più asintomatici di quelli che si pensa. La curva dei contagi adesso non dà tregua. Pensiamo a stare in casa. Tutti, nessuno escluso. Il rinvio dell'Europeo aiuterà e magari ci permetterà di concludere i tornei nazionali». Ultimo aggiornamento: 18:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA