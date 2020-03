"La Formula 1 ha già messo in forse i gran premi di fine maggio, da noi invece stiamo ancora parlando di giocare a calcio il 5 aprile. È chiaramente impossibile: l'auspicio è quello di poter tornare in campo forse a fine maggio, magari a giugno. Ci riusciremo se tutto va bene e se facciamo il nostro dovere e restiamo a casa". Così il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi si è espresso a Che tempo che fai su Rai2.



E sulla richiesta di chiusura del campionato di calcio. "È stato complicato, come complicato per noi cittadini è stare a casa. Nel nostro mondo, il mondo dello sport, è stato complicato. L'obiettivo del mondo del calcio era lanciare un messaggio forte, chiaro, come quello lanciato dalle nostre istituzioni. Un messaggio che piano piano si sta comprendendo, anche in Europa". Ultimo aggiornamento: 23:30