Coronavirus, si ferma anche il campionato brasiliano

Anche il Brasile decreta lo stop. La Federazione calcistica brasiliana (Cbf) ha annunciato la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le competizioni nazionali per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus. «Siamo consapevoli e prediamo le nostre responsabilità nella lotta contro l'espansione di Covid-19 in Brasile», ha dichiarato il presidente del CBF Rogerio Caboclo in una nota. In precedenza la Cbf aveva ordinato di giocare a porte chiuse gli incontri previsti per questo fine settimana. Lo stop del calcio in Brasile arriva dopo quello in quasi tutti i campionati europei compresa Champions League e Europa League. Ultimo aggiornamento: 22:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA