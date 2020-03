Ultimo aggiornamento: 11:33

«Lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A . Destinerò un piano straordinario di 400 milioni allo sport di base». Così il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora , in un'intervista alla Repubblica, ricalca quanto già sottolineato dal numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò nella giunta straordinaria di giovedì del«Dal calcio di Serie A mi aspetto che le richieste siano accompagnate da una seria volontà di cambiamento: le grandi società vivono in una bolla, al di sopra delle loro possibilità, a partire dagli stipendi milionari dei calciatori. Devono capire che niente – dopo questa crisi – potrà più essere come prima», rimarca ancorache bacchetta i grandi club che continuano a litigare senza trovare un accordo collettivo su taglio stipendi e allenamenti.LEGGI ANCHE --> La Juve gioca d'anticipo e taglia gli stipendi, una mossa che cambia il futuro degli accordi e del campionato La Juventus ieri ha fatto da apripista, trovando un accordo con i propri calciatori e aggirando di fatto la contrattazione collettiva. Una mossa che svuota il ruolo del presidente dell'Aic,. Le società di Serie A continuano a litigare anche sulle data del possibile ritorno in campo. Qualcuno vorrebbe riprendere già ai primi di maggio, altri invece vorrebbero chiudere qui la stagione. «Riprendere le partite il 3 maggio è irrealistico», conclude il ministro.