Un piano straordinario per lo sport per far ripartire le attività da maggio. Sta lavorando a questo il ministro dello sporte ne ha parlato ieri in un video postato su Facebook: «Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie». E il ministro ha detto che è vietata per i prossimi dieci giorni (fino al 13 aprile) ogni tipo di attività sportiva e di allenamento, in qualunque tipo di struttura, in riferimento all'ultimo Dpcm sull'emergenza Coronavirus del premier Conte, precisando quindi che lo stop riguarderà gli allenamenti collettivi e anche quelli individuali.(la Fip, la Fit la Federazione Ciclistica, la Federnuoto e quella di Atletica Leggera) per questo piano straordinario. E ieri ha cominciato con la Figc parlando con il presidente Gravina che ha sottolineato la grande importanza di riprendere i campionati per il valore sportivo e soprattutto per far fronte alla grave crisi economica che rischierebbe di travolgere l'intero sistema calcio dalla A al mondo dei dilettanti e sulla ripresa della stagione calcistica c'è stata convergenza di intenti. Ieri Spadafora ha incontrato, sempre in video, i rappresentanti degli enti di promozione sportiva e ha annunciato che il Governo ha creato un fondo (50 milioni di euro) per aiutare i collaboratori delle strutture sportive di base.La serie A, intanto, sta valutando con la Figc le possibili date in cui ripartirequando si giocherebbero i 4 recuperi della 25esima giornata e domenica 24 si riprenderebbe dalla 27esima giornata) con una ripresa degli allenamenti nei centri sportivi dopo Pasqua o al più tardi intorno al 3 maggio, per dare modo ai club di far rientrare i giocatori stranieri e metterli in quarantena per poi ricominciare l'attività in vista della ripresa, a porte chiuse e, se necessario, in campo neutro, ossia in zone meno problematiche dal punto di vista dei contagi. Oggi nell'Assemblea di Lega A si parlerà di questo, oltre al taglio degli stipendi dei giocatori per il periodo di inattività, argomenti di cui si è discusso anche ieri in una call tra la Federcalcio e le componenti. Quando verranno riaperti i centri sportivi per gli atleti professionisti una delle ipotesi che i club starebbero ipotizzando sarebbe una procedura comune da attuare: far arrivare scaglionati i giocatori in ritiro, effettuare a tutti i tamponi e metterli isolati dal resto del gruppo fino al risultato del test. Nel caso di negatività di tutti i calciatori, dello staff tecnico, si inizierebbe a lavorare, restando in ritiro e sotto controllo, con altri test scadenzati, fino a che non sarà finita la stagione. La Figc seguirà con grande attenzione l'emergenza coronavirus per poter stabilire tutto l'iter alla ripresa dell'attività in assoluta sicurezza per gli atleti.E fiducia nella possibilità che il calcio possa riprendere e contrarietà ad ogni «prematura e ingiustificata» decisione di rinunciare alla conclusione dei campionati nazionali e delle coppe europee sono stati espressi in una lettera firmata dai presidenti di Uefa, Eca e European League -- indirizzata alle federazioni, alle leghe e ai club europei, invitando tutti a collaborare per raggiungere l'obiettivo comune. «Un eventuale titolo assegnato senza completare il campionato nella sua interezza potrebbe pregiudicare la partecipazione alle coppe delle squadre classificate nella stagione successiva».