Marouane Fellaini è il primo giocatore di Chinese Super League, il massimo campionato di calcio cinese, a risultate positivo al coronavirus. Il centrocampista belga, ex Manchester United, che attualmente milita nello Shandong Luneng è stato sottoposto al tampone per il virus il 20 marzo come dichiarato dal dipartimento sanitario cinese. Ultimo aggiornamento: 11:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA