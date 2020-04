LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fifa è pronta ad aiutare il calcio mondiale in difficoltà, fermato dal coronavirus . Secondo le ultime linee guida del massimo organo di competenza, si è deciso di prorogare i contratti che sono in scadenza il prossimo 30 giugno fino a quando la stagione non terminerà effettivamente. Lo stesso principio verrà applicato ai contratti che avranno inizio con la nuova stagione, con l’entrata in vigore posticipata con l’inizio effettivo della stagione successiva.Una situazione che interessa anche il: non solo, infatti, si prolungherebbe la scadenza di contratti come quelli di Dries Mertens , ma anche gli acquisti di Rrahmani esarebbero gestiti dalle nuove regole. Cambio in vista anche per le finestre di mercato: la Fifa ha infatti fatto sapere che consentirà di spostare le finestre di trasferimento pertinenti in modo che cadano tra la fine della vecchia stagione e l’inizio della nuova stagione. Laha inoltre raccomandato a club e calciatori di ragionare e trovare la migliore soluzione per la questione pagamenti che sta portando scompiglio anche in Serie A.