E’ tornato a casa anche per prendersi cura della sua famiglia, e soprattutto della mamma, dopo l’ictus cerebrale che l’aveva colpita qualche settimana fa. Cristiano Ronaldo cura la riabilitazione di sua madre Dolores Aveiro passo dopo passo, dopo le dimissioni dall’ospedale e la grande paura per le sue condizioni di salute. «Vi scrivo solo per augurarvi un buon fine settimana e per dirvi che sono qui a casa, non ho scuse per non recuperare - le rassicurazioni social della mamma -. Motivazione, ispirazione e tanta volontà non mi mancano!». Stessa foto - nella palestra della sua villa a Funchal - postata da CR7, con dedica. «Mi sento molto grato per avere di nuovo mia mamma a casa e in recupero, dopo il ricovero in ospedale. Prendetevi cura dei vostri familiari e le persone care». Cristiano è a Funchal dal 9 marzo scorso, insieme a Georgina, i figli e la famiglia allargata praticamente al completo, dopo aver accettato il taglio degli stipendi proposto dalla società è in attesa di disposizioni per rientrare in Italia, per l’eventuale ripresa degli allenamenti alla Continassa. Ultimo aggiornamento: 14:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA