Il Chelsea mette a disposizione della sanità londinese il propriop hotel allo Stanford Bridge. L'annuncio arriva direttamente dal club che in una note ha dichiarato che “molti membri del personale medico lavoreranno a turni lunghi e potrebbero non essere in grado di tornare a casa o sottoporsi a lunghi spostamenti. Gli alloggi vicino alle strutture sanitarie, pertanto, aiuteranno a mantenere la salute e il benessere di questo personale, che è cruciale in questo momento. Per questo, il proprietario del club Roman Abramovich, dopo che il presidente Bruce Buck ha preso contatti con il Servizio Sanitario, ha deciso che il modo migliore per aiutare è che il Chelsea fornisca un alloggio per il personale medico del National Health Service (il servizio sanitario nazionale)".

Il club fa anche sapere che Abramovich coprirà i costi di soggiorno per un periodo di due mesi. "Il personale del Servizio Sanitario Nazionale ospitato sarà quello che lavora negli ospedali nella regione nord-occidentale di Londra, ma è stato detto che potrà estendersi agli ospedali di altri distretti. Dipenderà "dal numero di camere utilizzate, ma potenzialmente tutte le camere del Millennium Hotel potrebbero essere cedute a questo scopo. Nessun personale che mostrerà sintomi da Coronavirus userà l'hotel."

