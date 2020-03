La Premier League fa i conti con l'emergenza coronavirus pianificando come portare a termine la stagione nonostante la pandemia. A quanto riporta il quotidiano britannico 'The Sun' il progetto che si sta studiando prevede di giocare tutte le 92 partite in programma a porte chiuse in campo neutro, con tanto di diretta tv per gli spettatori. L'idea è quella di concentrare in 2-3 stadi, l'area prescelta sarebbero le Midlands, area vicino a Birmingham, le giornate di campionato che mancano in modo da ridurre al minimo l'impiego di forze dell'ordine e medici. I turni rimanenti verrebbero disputati ogni tre giorni, con partite una dietro l'altra nell'arco della stessa giornata. Ultimo aggiornamento: 18:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA