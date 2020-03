coronavirus

Erik ten Hag kan voorlopig niet rekenen op de inbreng van Christian Poulsen.https://t.co/PXEV7kdmzY — De Telegraaf (@telegraaf) March 5, 2020

I tifosi juventini lo ricordano bene, per la sua esperienza non particolarmente brillante con la maglia della: parliamo di, ex centrocampista danese celebre per aver ricevuto uno sputo in faccia da Francesco Totti durante Italia-Danimarca di Euro 2004, e anche per l'esultanza di Gattuso alla fine di una sfida di Champions League, quando indossava la maglia dello Schalke 04. In piena emergenza, Poulsen, ora assistente allenatore all’Ajax, è stato messo in quarantena dal club.Il motivo? Nulla di preoccupante, solo una misura preventiva,: Poulsen sarebbe infatti stato a cena con una persona che si è poi rivelata. Attualmente non avrebbe sintomi, ma è stato messo in isolamento, così come anche il preparatore atletico e il fisioterapista dello staff di Ten Hag: dovranno misurarsi la febbre e nel caso sottoporsi al tampone, e potranno tornare con la squadra solo venerdì prossimo.