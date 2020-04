Ultimo aggiornamento: 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcosa si muove. Qualche lucchetto viene aperto lasciando spazio all’ottimismo. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, fa entrare il Paese nella Fase 2 e dà il via libera agli allenamenti degli sportivi dal 4 maggio, ma solo per le discipline individuali per professionisti o atleti di rilevanza nazionale indicati da Coni e Cip (distanza di sicurezza di 2 metri, che scende a uno per le semplici attività motorie). «Per gli sport di squadra - ha detto Conte nella conferenza stampa - il via libera ci sarà il 18 maggio. Ripresa del campionato? Quando saranno garantite tutte le misure di massima sicurezza saremo i primi a gioire per il ritorno in campo dei nostri beniamini». «La Figc ha presentato un suo protocollo - ha spiegato il ministro dello Sport Spadafora a Che tempo che fa su Rai 2 - ma non è ancora sufficiente e sono necessari degli approfondimenti. Se il calcio aspetta dal governo una decisione definitiva? La Lega di serie A non direi, viste le pressioni che stiamo ricevendo...». Se non ci saranno ulteriori intoppi,. Per assegnare lo scudetto e stabilire le tre retrocessioni servono ancora 124 partite, a questo punto la Figc punterà a farle giocare tutte con 3 o 4 turni infrasettimanali con chiusura il 2 agosto (come già deliberato). Piano B, i play off. La Figc sarà in grado di dare alla Uefa una risposta definitiva entro il 25, come chiesto da Nyon in una lettera spedita alle 55 federazioni. Tornando in campo Sky e Dazn trasmetteranno (e pagheranno come da contratto) le partite. Resta in piedi l’idea, sostenuta dal ministro Spadafora, di poterne mandare qualcuna in chiaro cambiando, però, la legge Melandri.Spadafora, nel suo intervento nella trasmissione di Fabio Fazio, ha anche annunciato l’arrivo dei soldi per i collaboratori sportivi: «Da domani (oggi, ndr) Sport e Salute sarà in grado di emettere i primi 27mila bonifici per i lavoratori dello sport. Ci abbiano messo un po’ più di tempo rispetto a quelli dell’Inps perché quel mondo non era regolamentato o tutelato né aveva garanzie di ricevere i contributi previsti dal decreto di marzo. Siamo riusciti a estendere il bonus di 600 euro anche a loro. Tutti coloro che hanno fatto domanda riceveranno il contributo, che sarà riproposto anche per il mese di aprile». Spadafora ha anche ricordato che da questa settimana sarà disponibile presso il Credito sportivo un fondo di 100 milioni per finanziamenti in favore delle società sportive.. Giovedì è atteso il pollice in su della Merkel alla quale la Bundesliga ha fatto pervenire il suo protocollo per svolgere l’attività in sicurezza. Il presidente onorario del Bayern, Hoeness, è cauto «non rischiamo anche una sola vita umana per la fretta di riprendere»; ma il patron del Borussia Dortmund Watzke, è caustico: «Se non giochiamo l’intera Bundesliga sarà prosciugata». L’obiezione principe, che viene avanzata anche al protocollo Figc, è: cosa succederà se ci dovesse essere un nuovo caso di positività? La Bundesliga non ha dubbi: «Non è necessario che l’intera squadra entri automaticamente in quarantena. Tuttavia - si legge nel documento -, il giocatore infetto deve auto-isolarsi dalla sua famiglia e dai compagni di squadra per 14 giorni dall’inizio dei sintomi. Il medico del club verrà informato e le informazioni verranno inviate alla Lega. Il giocatore sarà mantenuto anonimo e non segnalato alla stampa. Il ritorno al lavoro deve essere concordato dal club».In Inghilterra si va per ora in ordine sparso. L’Arsenal ha fatto sapere che oggi riaprirà il suo centro sportivo per far allenare i suoi giocatori. Fin qui la sola Olanda ha gettato la spugna dichiarando chiusa la stagione senza vinti né vincitori. Il Belgio, primo a paventare lo scudetto assegnato d’ufficio al Bruges, è tornato sui suoi passi e ha annunciato di voler prendere una decisione il 4 maggio. La Spagna ci va con i piedi di piombo col ministro dello Sport Salvator Illa che ieri ha detto di ritenere «imprudente» un ritorno in campo. «Non posso dire adesso se il calcio potrà riprendere la sua attività prima dell’estate» ha aggiunto. Resta ancora da approvare il progetto della Liga che intende testare tutti i giocatori per riprendere gli allenamenti e poi le partite, ferme dal 12 marzo. Il lockdown stabilito da Madrid sarà in vigore fino al 9 maggio.