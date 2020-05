Ultimo aggiornamento: 12:57

«Ho avuto il virus in corpo senza saperlo per 60 giorni». Lo ha rivelato, nel corso di una direttacon la comica uruguagia Yisela Paola, in arte. «Ieri mi hanno fatto il tampone e sono negativo, sto bene e mi sento come nuovo - ha proseguito il difensore della-. Ho avuto qualche sintomo a metà marzo, mi stavo allenando a casa e sentivo di avere il fiato corto. Mi hanno detto di mettermi ine in 20 giorni sarebbe passata». «Ma non è stato così, evidentemente il virus - ha ironizzato Caceres - si era innamorato di me...».LEGGI ANCHE--> Fiorentina, Pradè: «Ho portato il virus in casa mia»