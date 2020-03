Dopo Vlahovic, la Fiorentina pochi minuti fa ha annunciato la positività al Coronavirus di Cutrone, Pezzella e del fisioterapista Dainelli. Si allarga quindi il contagio in Serie A. Dopo Rugani, il primo contagiato ufficialmente, e i 5 giocatori della Sampdoria, il numero adesso dei calciatori positivi al tampone sono nove. Un numero che inizia a salire ed è significativo. Forse la massima serie si è fermata in tempo, anche se nell'ultimo weekend tutte le squadre che adesso hanno annunciato di avere giocatori positivi, sono scese in campo per i recuperi. Si aspettano altre notizie. Purtroppo. Ma si sapeva.



«Sto seguendo da casa tutte le disposizioni che mi ha prescritto lo staff medico della società, i sintomi sono spariti, sto bene e presto questa sarà solo una parentesi da raccontare. Ora preoccupatevi della vostra salute e di quella dei vostri cari». È il messaggio postato su Instagram dal capitano della Fiorentina German Pezzella, trovato positivo al Covid-19 come pure altri suoi compagni di squadra, quali Dusan Vlahovic (ieri) e Patrick Cutrone, oltre al fisioterapista Stefano Dainelli. Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA