Il premier ha annunciato che alla data della riapertura, l'11 maggio, si sarà in grado di effettuare 700.000 test virologici alla settimana. «Tutte le persone che hanno avuto un contatto» con dei positivi, ha aggiunto Philippe, «saranno invitati a testarsi e a mettersi in isolamento». «Obiettivo finale - ha detto - è consentire di isolare al più presto i portatori del virus. Non è una punizione, ma una protezione: tutto deve essere ampiamente fondato sul civismo di ognuno Nessuna riapertura se gli indicatori non saranno rispettati. Parola del premier francese, Edouard Philippe, che ha presentato in Parlamento il piano di riapertura dopo il lockdown contro il coronavirus . Le condizioni che ha posto riguardano, fra l'altro, il numero dei nuovi contagi al giorno, che «deve mantenersi fra i 1.000 e i 3.000». In base al livello dei contagi i dipartimenti verranno divisi in zone «verdi» e «rosse». La «fase 2» durerà dall'11 maggio al 2 giugno, quando si entrerà in una «fase 3», ha aggiunto Philippe.

Intanto slitta la riapertura delle medie e dei licei. Secondo informazioni rivelate da BFM-TV, resteranno chiusi almeno fino al mese di giugno. Il presidente Emmanuel Macron aveva dichiarato che asili e scuole elementari avrebbero riaperto progressivamente dall'11 maggio, data di inizio della fase 2, mentre medie e licei sarebbero ripartiti il 18 o il 25 maggio. Dall'11 maggio ci sarà «una riapertura molto graduale delle scuole materne ed elementari, su base facoltativa»: lo ha confermato il premier francese, Edouard Philippe, davanti al Parlamento. «In un secondo tempo - ha proseguito - dal 18 maggio, ma solo nei dipartimenti in cui la circolazione del virus è molto debole, potremo immaginare di aprire le medie». Quanto ai licei, «decideremo a fine maggio se potremo riaprirli, a cominciare da quelli professionali», ha aggiunto Philippe.

Autocertificazione ad oltre 100 km. Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato oggi davanti al Parlamento che a partire dall'11 maggio sarà possibile circolare senza autocertificazione «salvo per gli spostamenti ad oltre 100 km dal domicilio, che saranno possibili soltanto per motivi imperativi, familiari o professionali». Il premier ha d'altra parte aggiunto che «la riapertura non è il momento per andare a fare dei week-end fuori».

