Como NUNCA hay que perder el ánimo y el buen humor podríamos decir, en mi condición de periodista deportivo hasta hace un mes, que el VAR ha anulado el gol que decidía la eliminatoria. Otra vez el VAR.. https://t.co/F9R64pqZvH — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 21, 2020

Por si ayuda, mis síntomas leves;



Días(+-)

1-3 dificultad respiraroria, tos, mocos, malestar gral.

4-5. Se suma la fiebre. Con paracetamol baja a febricula.

6-10. Síntomas dias 1-3.

11-13. Desaparece dificultad respiratoria.

14-15. Mocos y tos seca.

15-19. Solo tos.

Día 20. Ok! — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 17, 2020

Coronavirus. Dia 25. Segunda parte de la prórroga. Minuto 116' de la final. Entra el médico en mi habitación, me mira y dispara. Marca Iniesta. He dado el segundo negativo. Termina el partido. Me voy a casa. La locura. Somos campeones. Hoy lo celebro yo, mañana tú y pronto todos. — Kike Mateu🇪🇸📻📺⚽️🦇💯🏆🏌️‍♂️ (@kike_mateu) March 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi ero ristabilito e il primo tampone lo aveva accertato, ma il secondo ha rivelato la drammatica realtà: ero di nuovo positivo. È come segnare un gol decisivo al 90' e vederselo annullare al VAR». Una metafora calcistica abbastanza significativa, quella diche ha scoperto di essere stato colpito dal coronavirus dopo essere stato a Milano per seguire, andata degli ottavi di Champions League.Il giornalista aveva viaggiato in aereo fino a Pisa, per poi raggiungerein auto per la partita del 19 febbraio scorso. Una volta tornato in Spagna, aveva saputo del primo focolaio di Codogno e, non sentendosi bene, aveva chiesto e ottenuto di essere sottoposto ale. L'esito era stato quello temuto: in Italia, il 44enne Kike Mateos aveva contratto l'infezione da coronavirus.Dopo un lungo isolamento, il giornalista sembrava essersi ristabilito e il primo tampone successivo alla quarantena aveva stabilito la sua negatività. Il, tuttavia, aveva smentito il primo.Durante la sua quarantena,ha aggiornato costantemente i follower su Twitter sulle proprie condizioni di salute. L'esperienza personale gli ha insegnato molte cose e il giornalista spagnolo ha deciso di condividerle con tutti. «La forza del virus dipende dalla carica virale: più è forte, più il virus ti attacca. La forza del sistema immunitario varia molto a seconda delle persone e si basa sulla rapidità della generazione degli anticorpi» - ha spiegato - «Fino al terzo giorno, ho avuto raffreddore, tosse, difficoltà respiratorie e malessere generale. Per due giorni ho avuto anche la febbre alta, abbassata grazie al paracetamolo. Dal sesto al decimo giorno ho avuto di nuovo i sintomi iniziali, dall'undicesimo sono sparite le difficoltà respiratorie, in quelli successivi sono rimasti il raffreddore e la tosse secca. Alla fine, è rimasta solo la tosse secca».La lunga quarantena di, purtroppo, si è protratta piuttosto a lungo a causa dell'esito sfavorevole del secondo tampone. Il giornalista, tuttavia, proprio pochi minuti fa ha raccontato di essere guarito e lo ha fatto, ancora una volta, con una metafora calcistica cara a tutti gli spagnoli: «Giorno 25 di quarantena per il. Siamo nel secondo tempo supplementare, è il minuto 116'. Entra il medico nella mia stanza, mi guarda e tira: segna Iniesta, l'ultimo tampone è negativo. Finisce la partita, vado a casa: è follia, siamo Campioni del Mondo. Oggi festeggio io, domani lo faranno anche tutti gli altri».