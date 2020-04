Coronavirus, l'appello di Iaquinta: «Mio padre in cella rischia»

«Questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera !!Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?»: con un post Instagram nel quale denuncia la situazione delle carceri e il rischio coronavirus che corre anche il padre, Vincenzo Iaquinta, attaccante ex Juve e campione del mondo nel 2006, rivolge un appello al premier Conte e al ministro della giustizia, Alfonso Bonafede. Iaquinta (con la postilla «partendo del presupposto che mio padre è innocente») posta la piantina della cella, 5.25 metri per 4 50 e quattroposti letto Ultimo aggiornamento: 21:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA